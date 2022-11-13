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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماية المستهلك: غرامة بيع السجائر بأعلى من سعرها تصل لـ2 مليون جنيه

سجائر
سجائر

أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك 435 حملة رقابية نزلت الأسواق في الفترة الاخيرة لمراقبة الاسعار، وهذه الحملات قادرة على إحداث الانضباط في الأسواق، لافتا إلى أنهم يتعاونون مع الرقابة التموينية وشرطة التموين لضبط أسعار السلع الاساسية.

ورد المهندس أيمن حسام الدين، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، على عقوبة رفع أسعار السجائر ، قائلا: "بيع السجائر أغلى من تسعيرها المعلن مخالفة تصل غرامتها إلى 2 مليون جنيه".

وأشار المهندس أيمن حسام الدين، إلى أن أي سلعة لم يصدر بشأنها تسعيرة جبرية تكون أسعارها محددة بقانون العرض والطلب ويسعرها المنتج وليس التاجر، مؤكدا أن هناك 72 جمعية أهلية تشاركهم في الرقابة على الأسواق.

حماية المستهلك السجائر الرقابة الاسواق المهندس أيمن حسام الدين ضبط أسعار حديث القاهرة

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