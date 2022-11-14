رامي عياش يروي موقفا له مع الخيل ويتحدث عن أعماله الجديدة

حل الفنان رامي عياش ضيفا ببرنامج “واحد من الناس” المذاع على قناة “الحياة”، وتحدث خلال اللقاء عن حياته الفنية ووالده.

وقال "رامي عياش"، إن محور حياته الآن هو السمعة والكلمة الحلوة ومساعدة الأخرين، وتجول داخل دار الأيتام برفقة الإعلامي عمرو الليثي.

وأكمل: العمل الخيري يحتاج مجهود كبير، خاصة عند تحول العمل الخيري إلى جميعة ومؤسسة كبيرة، متابعا: مؤسسة عياش تعلم الأطفال كافة الامور الخاصة بالحياة.



وروي موقف له مع الخيل، قائلا:" صديقي كان معه خيل، والأسطبل ضيق وسرت بجانبه فضربني الخيل، ومن وقتها وأنا بخاف من الخيل.".



ولفت إلى أنه سيقوم بإنتاج ألبوم غنائي جديد، ولديه العديد من الحفلات في دار الأوبرا المصرية.