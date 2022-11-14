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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرفة ملاحة بورسعيد تطالب الشركات السياحية العالمية بتنظيم رحلات داخل المدينة

رئيس غرفة ملاحة بورسعيد
رئيس غرفة ملاحة بورسعيد .. عادل اللمعى

طالبت غرفة الملاحة بمحافظة بورسعيد، برئاسة النائب عادل اللمعي، الشركات السياحية، بضرورة وضع خطة سياحية للمعالم والأماكن المتواجدة في محافظة بورسعيد، للأفواج السياحية التي بدأت تتوافد علي الميناء السياحي.

 

وأرسلت غرفة ملاحة بورسعيد، مخاطبات للشركات السياحية من أجل تنظيم رحلات داخلية بمعالم بورسعيد إضافة إلى أن التي يتم تنظيمها في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

 

ومن جانبه أكد النائب عادل اللمعي، على أن بدء عودة السفن السياحية إلى التراكي على رصيف ميناء بورسعيد السياحي، في بشارة لعودة الخير من خلال السياحة إلى بورسعيد.

 

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن الخير قادم لبلدنا الغالي مصر وللمدينة الباسلة بورسعيد بعد تزايد أعداد السفن والسياح الذي توافدوا خلال الأسابيع القليلة الماضية وبلغ عددهم أكثر من 5000 سائح وطاقم بحري.

 

يذكر أن ميناء بورسعيد السياحي، استقبل خلال الأسبوعين الماضيين عدة سفن منها : السفينة السياحية Viking Mars التى ترفع علم "النرويج " وعلى متنها 881 راكب و451 من طاقم السفينة من مختلف الجنسيات،ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد".

 

كما استقبل ميناء بورسعيد السياحي، اليخت EMERAlD AZZURRAالقادم من ميناء "سيفينافيكيا" بايطاليا الذى يرفع علم جزر البهاما، وعلى متنه 23 راكب، ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد"، والذى تديره شركة Emerald Cruises ومقرها استراليا، حيث يبلغ طوله 105مترًا وعرضه 16 متراً وغاطسه 6 أمتار، بحمولة كلية تصل إلى 5175 طن .

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وكذلك تم استقبال سفينة الأحلام "COSTA DIADEMA"، فى زيارتها الأولى وعلى متنها 3 آلاف سائحا، والتي ترفع إيطاليا، قادمة من ميناء "ميلانو"، وعلى متنها 2973 سائح و1170 من طاقم البحارة، ويبلغ طولها304 مترا" وعرضها37 مترا" وغاطسها 8.3مترا" وحمولتها الكلية 133019طن،والتي تعتبر واحدة من أكبر السفن السياحية في العالم .

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