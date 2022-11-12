6 لاعبين من فرق شباب المصري يشاركون في مران الفريق الأول

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء اليوم السبت، مشاركة لاعبي فرق الشباب مصطفى أيمن لاعب خط وسط فريق "1999" ، عمرو المرسي مهاجم فريق "2001" ، أحمد شداد لاعب خط وسط فريق "2002" ، أحمد جوهر ظهير أيسر فريق "2002" ، عبد السلام العربي ظهير أيمن فريق "2002" ، ابراهيم سعيد لاعب خط وسط فريق "2003".

٦ لاعبين من فرق شباب المصري يشاركون في مران الفريق الأول

جاء ذلك في اطار التنسيق المستمر بين الجهاز الفني للفريق الأول للنادى المصري بقيادة الكابتن ايهاب جلال والدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين والكابتن عبد الله درويش المدير الرياضي للنادي.

٦ لاعبين من فرق شباب المصري يشاركون في مران الفريق الأول

من جانبه أكد محمد موسي عضو مجلس ادارة النادى المصري و المشرف على قطاع الناشئين أن مجلس إدارة النادى برئاسة الأستاذ كامل أبو على أخذ على عاتقه منذ اللحظات الأولى لتولى المسؤلية الاهتمام بقطاع الناشئين واعتبارها هم النواة الأساسية لبناء فريق قوى قادر على المنافسة وكذلك استثمار جيد لموارد النادى لافتا انه فكر أندية أوروبا الكبرى .