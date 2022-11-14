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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتوطين استراتيجة المناخ.. أول ورشة كليم طبيعي للنول الأفقي بوسط سيناء 

التدريب على صناعة
التدريب على صناعة النول الطبيعي

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة شمال سيناء، أول ورشة لصناعة كليم طبيعى للنول الأفقي بوسط سيناء، من خلال جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد، تزامنا مع تواصل فعاليات قمة المناخ 27 والتي تستضيفها مصر بشرم الشيخ وفى ظل العمل على توطين استراتيجية المناخ - مصر 2050 وتحت رعاية محافظ شمال سيناء.

 

٢٠ سيدة


وقال الدكتور خالد زايد مدير المشروعات بالجمعية،  أنه حضر الورشة 20 سيدة من مختلف قري وسط سيناء، وبإشراف مدرب متخصص من مراكز فوه بكفر الشيخ لنقل تجربة السجاد الراسى لشمال سيناء .


حيث تمتد الورشة لمدة شهر وذلك بمجمع الخدمات بمدينة نخل  ،، وشارك فى افتتاح الورشة   محسن سالم رئيس مركز ومدينه نخل،  وسعدية محمود مدير عام التضامن سابقا ومدير جمعية رسالة نور على نور بالعريش   ،و محمد سالم مدير ادارة التضامن بنخل  ،  وعمر زايد مدير البرامج بجمعية الجورة واشرف على تنفيذ الورشة الدكتور بكر سويلم الرئيس التنفيذى لجمعية الجورة.
 

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سيناء ورشة كليم النول طبيعى

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