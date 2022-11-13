محافظ شمال سيناء: إعادة الكساء الخضري بزراعة أشجار الزيتون

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن مشروع سفير لزراعة أشجار الزيتون بالمحافظة، يهدف إلى إعادة الكساء الخضري بأشجار الزيتون التي تتكيف مع التغيرات المناخية، كما أن لها العديد من الاستخدامات والفوائد الصحية، حيث يأتي في إطار مبادرة الرئيس السيسي لزراعة ١٠٠ مليون شجرة زيتون في مختلف محافظات الجمهورية.



وأضاف أثناء تسلمه درع مشروع سفير، من العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة، وريم علي مسؤول اتصال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن المشروع يتميز بإمكانية إقامة مشروعات مكملة "القيمة المضافة" بأشجار الزيتون، كمصانع الأعلاف.

التقنيات الحديثة



حيث تتم العمليات الزراعية من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الري بالتنقيط.

وعقد المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بقاعة مؤتمرات المنارة بالقاهرة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتم تكريم مشروع سفير المقدم من محافظة شمال سيناء المؤتمر.

