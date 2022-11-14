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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة سكانية شاملة لخدمة الأهالي بقرية بغداد بوسط سيناء

استعراضات غنائية
استعراضات غنائية ضمن القوافل السكانية الشاملة بسيناء

أكد المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينه الحسنة محافظة شمال سيناء،  علي تواجد قافلة سكانية  شاملة  ، اليوم الاثنين ، بقرية بغداد تضم مختلف مديريات الخدمات المعنية، بناء علي توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.


خدمات القافلة

وطالب  رئيس المدينة ،المواطنين  بضرورة التواجد والمشاركة الفعالة في تلك القافلة السكانية  الشاملة، وذلك للاستفادة من الخدمات التي تضمها القافلة.. ووجه الإدارات المعنية بمجلس المدينة بالتعاون مع أعضاء القافلة عند تقديم خدماتها لضمان استفادة أكبر عدد من خدمات القافلة.


مشيرا الي أن القوافل تقدم خدمات للمواطنين وذلك باستخراج  شهادات محو اميه _   وقافلة صحية للكشف علي المرضي في مختلف التخصصات الطبية_ بالإضافة لبعض العروض الفنية  الاستعراضية التي تقدمها فرع ثقافة شمال سيناء   للترفيه عن الاطفال ) .

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محافظ شمال سيناء: إعادة الكساء الخضري بزراعة أشجار الزيتون

سيناء قافلة سكانية شاملة قرية مشيرا الي أن القوافل تقدم خدمات للمواطنين وذلك باستخراج شهادات محو اميه وقافلة صحية للكشف علي المرضي في مختلف التخصصات الطبية بالإضافة لبعض العروض الفنية الاستعراضية التي تقدمها فرع ثقافة شمال سيناء ل

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