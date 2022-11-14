قافلة سكانية شاملة لخدمة الأهالي بقرية بغداد بوسط سيناء

أكد المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينه الحسنة محافظة

شمال سيناء

، علي تواجد قافلة سكانية شاملة ، اليوم الاثنين ، بقرية بغداد تضم مختلف مديريات الخدمات المعنية، بناء علي توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

خدمات القافلة

وطالب رئيس المدينة ،المواطنين بضرورة التواجد والمشاركة الفعالة في تلك القافلة السكانية الشاملة، وذلك للاستفادة من الخدمات التي تضمها القافلة.. ووجه الإدارات المعنية بمجلس المدينة بالتعاون مع أعضاء القافلة عند تقديم خدماتها لضمان استفادة أكبر عدد من خدمات القافلة.

مشيرا الي أن القوافل تقدم خدمات للمواطنين وذلك باستخراج شهادات محو اميه _ وقافلة صحية للكشف علي المرضي في مختلف التخصصات الطبية_ بالإضافة لبعض العروض الفنية الاستعراضية التي تقدمها فرع ثقافة شمال سيناء للترفيه عن الاطفال ) .