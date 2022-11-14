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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعداد وتأهيل الكوادر الحزبية لأعضاء هيئات مكاتب الأقسام بشمال سيناء

دورات تدريبية لاعضاء
دورات تدريبية لاعضاء حزب مستقبل وطن بسيناء

استمرت أمانة التدريب والتثقيف لحزب مستقبل وطن بقيادة  المهندس سعيد العماري  في تنفيذ  الدورة التدريبية المتخصصة " بقاعة نقابة المحامين بوسط مدينة العريش لليوم الثاني على التوالي.  ، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة المكتب وأمناء الأقسام المشاركة وأعضاء هيئة مكاتبهم.

 


انطلاقا من الدور التنظيمي لحزب مستقبل وطن وبرعاية المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس الحزب ، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.
شارك في الدورة التدريبية في يومها الثاني أمانة قسم ثالث العريش، أمانة قسم رابع العريش وأمانة قسم رفح .. حيث تم تقسيم الدورة التدريبية المتخصصة لإعداد الكوادر الحزبية في يومها الثاني  الي ثلاث محاضرات  وهي :
_ إدارة الوقت  للمدرب  "عمر زايد".، _ بناء الفريق  للمدرية "ريم يعقوب" .، _ مهارات التفاوض والاقناع للمدرب "أحمد شبل".



تأهيل وإعداد كوادر حزبية



الهدف من الدورة تأهيل وإعداد كوادر حزبية قادرة على القيادة الفعالة لبناء جيل قادر على التحدي نحو تنمية المجتمع السيناوي  ودمجه في الحياة السياسية ، بالإضافة لاكتساب الخبرات القيادية من رموز السياسة السيناوية.
 

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محافظ شمال سيناء: إعادة الكساء الخضري بزراعة أشجار الزيتون


 

سيناء الكوادر الحزبية هيئة أعداد

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