مبادرة في حب الإسكندرية.. المحافظ يتابع التجهيزات النهائية بسلاسل المحال الكبرى

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التجهيزات النهائية التي تجرى على قدم وساق بسلاسل المحال الكبرى المشاركة في مبادرة "في حب الإسكندرية" لتوفير السلع بأقل من سعر التكلفة، وذلك استعدادا لتنفيذها بداية من غد الثلاثاء، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع المعاناه عن المواطنين.

وثمن المحافظ جميع الجهود التي تتم على في 12 سلسلة من المحال الكبرى ب192 فرع تابعين بنطاق أحياءالمدينة. وناشد المواطنين بالتوجه إلى هذه السلاسل للاستفادة من المبادرة والشراء طبقاً لاحتياجاتهم فقط.

وقال المحافظ أن مبادرة "في حب الإسكندرية" تم إطلاقها في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع المعاناه عن المواطنين ، وتكليفات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزاء بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من آثار الأزمة العالمية. مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأضاف المحافظ أن المبادرة ستبدأ كمرحلة أولى ب 6 سلع أساسية وهي (البيض - السكر - المكرونة - الفراخ المجمدة - الخضار - الفاكهة) بنسبة خصم تتراوح بين 10: 20%، علي أن يكون سعر كرتونة البيض بـ 70 جنيه بدلاً من (80 إلى 85)، وسعر كيلو السكر 16.50 جنيه بدلا من 18 جنيه، وسعر كيلو المكرونة 12 – 13 جنيه بدلا من (14- 16.5)، والفراخ المجمدة سعر الكيلو بعد الخصم 63.50 جنية بدلا من (70- 80)، وكل من الخضار والفاكهة بنسبة خصم 10 % عن سعر السوق.