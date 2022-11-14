تربية الإسكندرية تطلق مبادرة اتحضر للأخضر ضمن النشاط العملي لطلاب الفرقة الأولى

نظمت كلية التربية جامعة الإسكندرية، لقاء لتقييم الجانب الأدائى والعملي لطلبة الفرقة الأولى (لائحة الساعات المعتمدة)، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقتها وزارة البيئة للتوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، تحت شعار "أتحضر للأخضر".

وأشار الدكتور محمد أنور عميد الكلية، أن الكلية تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث الطلاب على المشاركة في الحفاظ على البيئة.

وأوضح أن طلاب الكلية قاموا بتقديم النشاط العملى لبعض المقررات تحت عنوان "أتحضر للأخضر"، حيث قام كل طالب بالمشاركة الفعالة فى التشجير وغرس الزرع الأخضر داخل فناء الكلية، وقال العميد أن الطلاب تفاعلوا مع المبادرة من منطلق شعورهم بالمسئولية تجاه أنفسهم وكليتهم وجامعتهم والبيئة المحيطة بهم.

أشرف على الفعالية الدكتور حسن عابدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح سليمان المنسق العام لمتطلب مقرر القضايا المجتمعية، وقام بالتنظيم طلبة الكلية من أسرة الصفوة لتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة الخضراء.