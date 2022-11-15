شاهد شلالات الحليب في الهند.. معجزة ربانية |فيديو

شارك الدبلوماسي والسياسي السابق النرويجي «إريك سولهايم» جمال شلالات الحليب في الهند عبر حسابه الرسمي على تويتر.

غالبًا ما يشارك وزير المناخ والبيئة النرويجي السابق لمحة عن أجمل الوجهات السياحية في الهند وهذه المرة جاء دور شلالات الحليب "جوا".

المقطع عبارة عن منظر جوي للشلال يمكن الاستمتاع به بالفعل إذا كان الشخص يستقل قطارًا إلى جوا في الهند.

كتب إريك في تغريدته: "الهند المذهلة! في أعماق محمية بهاجوان ماهافير للحياة البرية، على امتداد حدود جوا-كارناتاكا، ينطلق نهر ماندوفي من منحدر شلال دودساجار، والذي يعني "محيط الحليب".

أعرب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن سعادتهم عندما شاهدوا تغريدة الدبلوماسي حول إحدى جواهر الهند الثمينة.

شلالات الحليب في الهند

تترجم شلالات دودساجار حرفيًا إلى "بحر من الحليب"، بسبب لونها الأبيض اللبني، وهي واحدة من أطول الشلالات في الهند وتقع على بعد حوالي 60 كيلومترًا من باناجي على حدود جوا - كارناتاكا.

شلالات الحليب منطقة سياحية شهيرة في South Goa على بعد كيلومترين فقط من محطة سوناليوم للسكك الحديدية.

ينزل العديد من السياح إلى هناك ليشهدوا سحرها، حيث يمكن للمرء أن يفقد نفسه في جمال الشلالات بحديقة Mollem الوطنية أو محمية بهاجوان ماهافير.

