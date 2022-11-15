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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم تروسيكل وسيارة على الطريق الزراعي بالبحيرة

اصابة 3 اشخاص فى
اصابة 3 اشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم بين تروسيكل مع سيارة نصف نقل بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة ونقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

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إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي البحيرة

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى ايتاي البارود العام 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نصف نقل وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة وتحرير محضر.

تحديد أسماء المصابين

تم الدفع بعدد من سيارت الإسعاف وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين إصابة كل من " رضا جابر فتح الله، 40 سنة، مقيم إيتاي البارود، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، محمد مبروك نوح، 39 سنة، مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى، محمد طلعت قشوع، 21 سنة، سائق، مقيم محافظة الغربية، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم

نقل المصابين إلى مستشفى ايتاي البارود

ونقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة..

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