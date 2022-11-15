الرئيس البرتغالي يزور الجناح المصري التي أقامته السفارة بالبازار الدبلوماسي

شاركت السفارة المصرية في لشبونة بالبازار الدبلوماسي السنوي الذي نظمته "رابطة عائلات الدبلوماسيين البرتغاليين" تحت رعاية رئيس جمهورية البرتغال "مارسيلو ريبيلو دي سوزا"، والذي يعود دخله هذا العام لصالح المؤسسات الخيرية البرتغالية التي تدعم الأطفال المعرضين للخطر.

وزار رئيس البرتغال الجناح المصري، وقام السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدي البرتغال، بإهدائه مستنسخ لـ "قناع توت عنخ آمون" بمناسبة الاحتفال بذكري مرور ١٠٠ عام على اكتشاف مقبرة الملك "توت عنخ آمون".

وشهد الجناح المصري تفاعلاً كبيراً من قبل الزوار البرتغاليين والأجانب للتعرف على الحضارة المصرية، واقتناء المنتجات الفرعونية والمشغولات اليدوية، وتذوق الآكلات المصرية التقليدية.