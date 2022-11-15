موفد القاهرة الإخبارية بشرم الشيخ: 105 ملايين دولار للتمويل المناخي من الغرب

قال همام مجاهد، موفد القاهرة الإخبارية في شرم الشيخ، إن 7 دول غربية من المشاركين في «COP 27» قدمت دعمًا بـ105 ملايين دولار لصندوق التمويل المناخي.



وأضاف خلال مداخلة عبر النشرة الإخبارية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا المبلغ يضاف إلى 413 مليون دولار قدمت في مؤتمر جلاسكو من العام الماضي لـ46 حكومة ودولة هي الأقل دخلا ونموا في العالم.

وتابع: «الدول النامية التي شاركت في هذا الصندوق والمنضوية تحته حثت بقية الدول المتقدمة إلى المضي قدما لإمداد الدول النامية لتمويلات كبيرة للوصول إلى 100 مليار دولار، وذلك للوصول إلى هذا الحجم الكبير من التمويلات وربما في عام 2030 من المفترض أن تحصل الدول الإفريقية على300 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية».

واستطرد أن قمة المناخ اليوم كانت جلساتها معنية بالطاقة بشكل أساسي، وهو موضوع رئيسي كما في المؤتمرات السابقة، والطاقة هي واحدة من أكثر الملوثات وأكثر ما تسبب الانبعاثات والمولدة للانبعاثات الحرارية، لذلك كان هذا الموضوع شائكا وكبيرا ومطروحا على مستوى القمة والوزراء، وحتى على مستوى المعنيين والمجتمع المدني.