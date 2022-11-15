جيلبولت: كندا ملتزمة بتوفير 5.3 مليار دولار لمكافحة التغيرات المناخية.. فيديو

قال ستيفن جيلبولت وزير البيئة وتغير المناخ في كندا، إنه يشعر بالسعادة للمشاركة فى قمة المناخ COP 27 المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه في سبتمبر الماضي عانت بلاده من إعصار فيونه الذي راح ضحيته الكثير من المواطنين ودمرت الكثير من المنازل.

وأضاف "ستيفن جيلبولت" خلال جلسة فى فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP 27، ان العالم فى نقطة تحول تاريخية بسبب التغييرات المناخية التى تحدث فى كافة دول العالم ولابد من ايجاد حلول قوية لهذه المشكلة الضخمة.

وتابع ستيفن جيلبولت وزير البيئة وتغير المناخ الكندي:كندا تجدد التزامها بتوفير 5.3 مليار دولار فى تمويل مكافحة التغيرات المناخية والعمل على حماية البيئة.