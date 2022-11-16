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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صوما: 75% من الأمريكيين يرون أن الدولة تسير بالاتجاه الخاطئ تحت قيادة بايدن|فيديو

بايدن وترامب
بايدن وترامب

أكد جبريال صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي الأسبق ترامب، أن ترامب سيعلن ترشحه الليلة لانتخابات الرئاسة الأمريكية، مشيرًا إلى أن انتخابات عام 2020 كانت لها ملابسات خاصة، ومعروفة للجميع.

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وقال جبريال صوما، خلال تصريحات لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن 75% من الشعب الأمريكي، يرى أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الخاطئ تحت قيادة جو بايدن ، وذلك على صعيد السياسة الخارجية، خاصة بعد سحب بايدن القوات الأمريكية في أفغانستان مما أدى لمقتل 13 أمريكيًا.

 

وتابع عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي الأسبق ترامب، أن معدل الجرائم ازداد في نيويورك، وأيضا التضخم ارتفع إلى 7% في عهد جو بايدن.

 

مع الدول الأخرى

وأشار جبريال صوما إلى أن ترامب كان يركز على تحقيق المصالح الاقتصادية لأمريكا مع تهدئة الأجواء مع الدول الأخرى.

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