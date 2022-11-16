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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني عن قرارات العفو الرئاسي: «ربنا يسعد السيسي.. وإحنا بنحبه وننحاز له»|فيديو

عفو رئاسي عن محبوسين
عفو رئاسي عن محبوسين - ارشيفية

علّق النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، على قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين .

 

برلماني: قرارات العفو الرئاسي حدث سياسي كبير.. ورسالة طمأنة في الجمهورية الجديدة

وقال تيسير مطر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "ربنا يسعد اللي بيسعد قلوب الناس ".

 

 وأضاف تيسير مطر :" هناك فرحة في قلوب أسر المفرج عنهم بقرار العفو الرئاسي ".

 

 وتابع تيسير مطر :" إحنا معانا رئيس كلنا بنحبه وننحاز ليه ، والرئيس السيسي ينحاز لمصلحة المواطن ".

 

 واكمل تيسير مطر :"  الأحزاب السياسية توجه الشكر والتقدير للرئيس السيسي ولجنة العفو الرئاسي ".

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