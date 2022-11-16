برلماني عن قرارات العفو الرئاسي: «ربنا يسعد السيسي.. وإحنا بنحبه وننحاز له»|فيديو

علّق النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، على قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين .

وقال تيسير مطر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "ربنا يسعد اللي بيسعد قلوب الناس ".

وأضاف تيسير مطر :" هناك فرحة في قلوب أسر المفرج عنهم بقرار العفو الرئاسي ".

وتابع تيسير مطر :" إحنا معانا رئيس كلنا بنحبه وننحاز ليه ، والرئيس السيسي ينحاز لمصلحة المواطن ".

واكمل تيسير مطر :" الأحزاب السياسية توجه الشكر والتقدير للرئيس السيسي ولجنة العفو الرئاسي ".