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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: قرارات العفو الرئاسي حدث سياسي كبير.. ورسالة طمأنة في الجمهورية الجديدة

النائب ناصر هدية
النائب ناصر هدية

أشاد النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، بتوالي قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيا، قائلا إنها بادرة طيبة للغاية في الجمهورية الجديدة، التي يدشنها الرئيس السيسي.

وأوضح هدية، في تصريح صحفي له اليوم، أن توالي قرارات العفو الرئاسي، تبعث برسائل مطمئنة عن مبادئ الجمهورية الجديدة في احترام الحقوق والحريات وصونها، وبما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية،  والحفاظ على الأمن القومي المصري، وحماية الوطن من العبث والإرهاب. منوها: بخروج المئات عبر قرارات العفو الرئاسي طوال الشهور الماضية.

ونوه عضو مجلس النواب، بقرارات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل لجنة العفو الرئاسي، وتأكيد اللجنة استمرار عملها فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.

وشدد ناصر هدية، على أن ما تشهده الحالة السياسية فى مصر من انفتاح بين كل القوى السياسية، واندماج الجميع في الحوار الوطني، يحسب للدولة المصرية في هذا التوقيت ولقيادتها السياسية ممثلة في الرئيس السيسي.

واختتم نائب الصعيد، بالإشادة بالدور المجتمعي الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي من خلال دمج المفرج عنهم مرة أخري فى المجتمع وإعادتهم الي مهام أعمالهم ووظائفهم السابقة، أو استكمال دراستهم، أو غيرها، مردفا: العفو الرئاسي حدث سياسي كبير وضخم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

العفو الرئاسي الرئيس السيسي مجلس النواب وزارة الداخلية مصر النيابة العامة

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