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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان قصير.. منة فضالي تثير الجدل احتفالا بشم النسيم

منة فضالي
منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة .

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وتألقت منة فضالي، مرتديه فستان قصير باللون الأخضر الفاتح ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت منة فضالي، في الماكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت منة فضالي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور منة فضالي 

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