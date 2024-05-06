مستشار الرئيس الفلسطيني: حماس قدمت ذريعة لنتنياهو عبر مغامراتها العسكرية غير المجدية

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنّ حركة حماس قدمت ذريعة لرئيس حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر مغامراتها العسكرية غير المجدية والمفيدة، مواصلا: "والله لو كانت هذه المغامرات ستقود إلى تحرير فلسطين، فنحن على استعداد أن ندفع أضعاف ما دفعنا من الضحايا".

وأضاف "الهباش"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد بشتو، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه المغامرات تمت من أجل مصلحة حماس كفصيل، وهذا أمر لا يستقيم مع المنطق أو الوطنية أو المسؤولية الأخلاقية والإنسانية على الشعب الفلسطيني".

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني: "الذي يدفع ثمن كل ما يجري هو الشعب الفلسطيني المنكوب في قطاع غزة.. نتحدث عن المواطن الفلسطيني البريء أطفالا ونساءً وشيوخا وشبابا ورجالا الذين سقطوا ضحايا بالآلاف، فحماس أخذتنا جميعا إلى هذه الحرب لوحدها، فقرار الحرب يحتاج إلى إجماع ولا يتم إلا من خلال القيادة السياسية للبلد، وحماس ليست القيادة السياسية للبلد والشعب الفلسطيني".