مستشار الرئيس الفلسطيني: هدف نتنياهو هو تصفية القضية الفلسطينية.. فيديو

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنّه لا يجب الوقوع ضحايا للخداع والتمويه الإسرائيلي في الحديث عن الأهداف الإسرائيلية للعدوان، مشددًا على أن أهداف رئيس حكومة الاحتلال ليست كما يقول.

وأضاف "الهباش"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد بشتو، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ نتنياهو لم يكن يريد القضاء على حركة حماس، ولا يزال كذلك، لكنه يريد تصفية القضية الفلسطينية، إذ حاول أن يصفي القضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني لشعب يقع تحت الاحتلال عبر استغلال الانقلاب الذي نفذته حماس في 2007 وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني: "نتنياهو تذرع بهذا الفصل حتى يقول للعالم إنه لا يوجد وفاق فلسطيني أو موقف فلسطيني موحد، وكلما قابل أحدا على الصعيد الدولي يقول لنا لو كنتم موحدين لكان موقفكم أفضل، ومن قدم هذه الورقة لنتنياهو حتى يستفيد منها؟! أليست حماس؟! وبالتالي، استخدم نتنياهو هذه الورقة لتصفية القضية الفلسطينية".