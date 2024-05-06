نتنياهو يا قاتـ.ـل يا مقـ.تول.. نصر سالم يكشف سيناريوهات اجتياح إسرائيل لرفح

أكد اللواء نصر سالم المفكر الإستراتيجي رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن المرحلة التمهيدية لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية بدأت بالفعل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لدية شغف شديد لمعرفة كيفية اجتياح منطقة سكنية فيها أنفاق ومقاتلين.



وأضاف نصر سالم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لديه خبراء أمريكان ومن حلف الناتو، متابعا أن لدي إسرائيل دعما كبيرا في هذه العملية في مدينة رفح الفلسطينية.



وتابع اللواء نصر سالم المفكر الإستراتيجي رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن هذه العملية من الممكن أن تستمر لأيام بل لشهور حتى تستجيب قيادات حماس لمطالب إسرائيل، رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو يا قاتل يا مقتول.



وأكمل اللواء نصر سالم المفكر الإستراتيجي رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن هناك سيناريو هو الأقرب للواقع وهو تنفيذ الاجتياح وقصف صاروخي لمواقع حماس في رفح، وحدوث رد من حماس ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن مقاتلين حركة حماس لن تنتظر إسرائيل في الإنفاق وستخرج بكل شجاعة لمقابلة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

