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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد دخولها مصر.. سيدة فلسطينية توجه الشكر للرئيس السيسي.. فيديو

سيدة فلسطينية
سيدة فلسطينية

أشاد الفلسطينيون القادمون من غزة عبر منفذ رفح البري بتسهيل إجراءات دخولهم إلى الأراضي المصرية.

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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مباني نزح منها أصحابها في رفح الفلسطينية

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نائب الشيوخ: تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح تسفر عن نتائج كارثية

والتقت "إكسترا نيوز"، مع عدد من الفلسطينيين بمعبر رفح، حيث قالت سيدة فلسطينية: "ربنا يجازي الرئيس السيسي كل خير لأنه وجه بتسهيل دخولنا لمصر".

وقال فلسطيني آخر: "الدور المصري هو السند لنا، وهذا ليس من اليوم بل من أيام أجدادنا.. إحنا والمصريين عشق لا ينتهي، وعندما أدخل مصر أشعر أنني في بلدي".

وتبذل مصر مجهودات متواصلة في تسهيل إجراءات دخول فلسطينيين مصابين بهدف العلاج داخل مصر، ويأتي ذلك انطلاقًا من دعم مصر الكامل لتخفيف الأعباء عن المواطنين في قطاع غزة الذين يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

رفح

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