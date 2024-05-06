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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مباني نزح منها أصحابها في رفح الفلسطينية

رفح
رفح

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن ما يجري بالفعل هو استمرار عملية نزوح السكان الفلسطينيين من المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية بالمناطق الغربية وتحديدا منطقة التي تقع إلى شمال رفح الفلسطينية امتدادا إلى بلدة دير البلح بالمحافظة الوسطى.

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وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن هذه المنطقة التي حددتها إسرائيل بأنها منطقة آمنة لا يزال يتدفق إليها النازحون الفلسطينيون من المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، ورغم حالة النزوح الكبيرة لا زالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن عددا كبيرا من الغارات العنيفة والمتتالية بالمناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية.

 

وتابع: "لازالت سيارات الإسعاف تنقل المصابين والشهداء إلى مستشفى الكويت التخصصي برفح الفلسطينية لتلقي العلاج، والاحتلال الإسرائيلي لن يتوانى عن القصف الميداني والمنازل والطرقات التي يخرج منها الفلسطينيون الذين نزحوا وأجبروا على النزوح من منازلهم في شرق مدينة رفح باتجاه المناطق الغربية، ويرافق هذا القصف من الطائرات قصفا من الآليات العسكرية الإسرائيلية والمدفعية المتمركزة من الشرق لقطاع غزة".

رفح رفح الفلسطينية

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