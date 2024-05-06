فرنسا تبدي قلقها من الأحداث الجارية في رفح الفلسطينية الآن

كشف خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، تفاصيل وزارة الخارجية الفرنسية بشأن حدوث أي هجوم على رفح الفلسطينية وتدخل في إطار جرائم حرب، موضحًا أن الخارجية الفرنسية دعت الجانب الإسرائيلي إلى أهمية عدم الهجوم البري على رفح الفلسطينية.

وأشار «شقير»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية داليا أبو عميرة، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجتمع مع الرئيس الصيني في قصر الإليزية، وكان أول تصريح لماكرون مع استقبال الرئيس الصيني، أنه ينظر بكثير من الحرص والقلق تجاه ما يحدث في غزة الآن، موضحًا أن ماكرون طالب في اتصال هاتفي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالامس بأهمية عدم التوقف من التواصل مع حركة حماس للوصول للهدنة والإفراج على المختطفين.

وأضاف أن الحكومة الفرنسية وعلى رأسها الرئيس الفرنسي دائمًا ما يطالب الحكومة الإسرائيلية بأهمية السعي تجاه الهدنة والاستمرار في المحادثات، وكان هناك زيارات متكررة من وزير الخارجية الفرنسي إلى المنطقة من أجل الوصول لحل سريع وفوري لهذه الأزمة.

وتابع، أن فرنسا تنظر بكثير من الخوف لما يحدث في غزة الآن وفي رفح الفلسطينية على وجه الخصوص، وفرنسا ترفض هذا التصعيد الإسرائيلي بشأن رفح.