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برلمان

برلماني يطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على التراجع عن اقتحام رفح الفلسطينية

السفير عمرو حلمي
السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ

صرح السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ أنه خلافا للمواقف الدولية والإقليمية المعارضة والمحذرة من العواقب السياسية والإنسانية التي ستترتب على قيام إسرائيل باجتياح رفح الفلسطينية، تؤكد العديد من الشواهد أن حكومة رئيس الوزراء نتنياهو ـ التي تعد الأكثر تطرفا التي وصلت إلي سدة الحكم في إسرائيل منذ عام ١٩٤٨ ـ  بصدد تجاهل كافة الهواجس الدولية والإقليمية في ظل عزمها علي إصدار التعليمات إلي جيش الدفاع الإسرائيلي للقيام بعملية برية واسعة النطاق في رفح الفلسطينية غير مكترثة بالعواقب التي ستترتب علي ذلك.

 

وأضاف السفير عمرو حلمي أنه بعد أن تسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل علي غزة منذ أكثر من 6 أشهر في مقتل أكثر من ٣٤ ألف مواطن فلسطيني وفي إصابة ٧٨ ألف آخرين ٧٠٪؜ منهم من النساء والأطفال و تدمير ٢٢١ ألف وحدة سكانية الأمر الذي أدى إلى نزوح أكثر من مليون فلسطيني يمثلون ما يقرب من نصف سكان غزة بعد أن تم تدمير البنية الأساسية للكهرباء  والمياه والصرف والذي يضاف إلى الدمار الذي لحق بمؤسسات الرعاية الصحية حيث خرجت ٢٦ مستشفى رئيسي من الخدمة تماما مع مقتل أكثر من ٤٠٠ من كوادرها من الأطباء والمسعفين يضاف الي تدمير ١٢ جامعه و ٥٦ من كلياتها مع تخريب المئات من المؤسسات التعليمية الامر الذي ادي الي حرمان ٦٢٥ الف طالب من التعليم وهو الامر الذي امتد الي وضع العراقيل أمام إمكانية نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين المحاصرين في غزه منذ اكثر من سته أشهر  والذين يعانون من المجاعة ومن انعدام الأمن الغذائي ومن انتشار الأمراض، فإن اقدام إسرائيل علي اقتحام مدينة رفح الفلسطينية سيؤدي الي خلق كارثة إنسانية إضافيى بأبعاد تفوق التصور.

 

واضاف ان تقارير برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة WFP بعد ان حذرت من تفاقم تداعيات " المجاعة " التي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة وذلك من جراء الدمار الهائل الذي لحق بهياكل البنية الأساسية للمياه والكهرباء والصرف والمنشآت الصحية والتعليمية فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل علي إمكانية نفاذ المساعدات الإنسانية المحاصر منذ أكثر من ستة أشهر  ، فقد حذر ايضا  صندوق الامم المتحدة للطفولة ال UNICEF اليوم من ان إقدام اسرائيل علي اقتحام رفح الفلسطينية والذي من شأنه ان يعرض حياة ما لا يقل عن ٦٠٠ ألف طفل فلسطيني لأخطار داهمه  لا يمكن التكهن بكافة أبعادها الكارثية أخذا في الاعتبار الكثافة السكانية الهائلة التي يتسم بها قطاع غزة موطن ٢,٢ مليون فلسطيني يعانون من أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهو الأمر الذي يتزامن مع تقاعس العديد من القوي الغربية عن المطالبة الجادة بوقف الحرب تضاف الي عرقلة قدرة مجلس الأمن علي اتخاذ قرار واجب النفاذ بوقف لإطلاق النار او حتي إدانة جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والتي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية.

 

وأكد السفير عمرو حلمي ان المجتمع الدولي ـ بما في ذلك الدول الغربية -أصبح مدعوا أكثر من اي وقت مضي لتحمل مسئولياته لمنع تفاقم مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية الامر الذي يحتم تحركه نحو التوصل لقرار واجب النفاذ لوقف الحرب واجبار اسرائيل علي التراجع عن مخططات اقتحام رفح وذلك مع توفير الحماية للشعب الفلسطيني والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وإتاحة الفرصة للمفاوضات الجارية التي تهدف الي التهدئة والإفراج عن الرهائن من الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني المحتجزين لدي الاخر ، اذ انه لا مجال في ظل الظروف الراهنة سوي أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية مع دعوة إسرائيل الي ضبط النفس وعدم الاقدام علي القيام بتصرفات اضافيه غير مسؤولة من شأنها ان تهدد السلم والأمن الإقليمي والنيل من أمن واستقرار المنطقة.

إسرائيل رفح مجلس الشيوخ غزة

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