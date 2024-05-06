خبير استراتيجي: حماس منحت هدية لنتيناهو لاجتياح رفح الفلسطينية

أكد الخبير الاستراتيجي اللواء سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، أن حركة حماس أعطت هدية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ضرب نقطة عسكرية لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من منفذ كرم أبو سالم، لاجتياح رفح.

وأضاف سمير راغب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هذه العملية تسببت في تعثر مفاوضات الهدنة، مستدركا أن نتنياهو لا يريد التهدئة وانهاء الصراع في غزة.

وتابع اللواء سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، أن حركة حماس كانت تهدف من هذه الضربة الضغط في المفاوضات ولكن ما حدث منح مبررا لإسرائيل لتنفيذ خطة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.