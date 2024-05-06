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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب الشيوخ: تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح تسفر عن نتائج كارثية

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ

أدان النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، تهديدات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بشأن شن الهجوم على رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الهجوم سيسفر عن نتائج كارثية على الأمن القومي للمنطقة العربية والعالم أجمع، مؤكدا أن هذا يعد جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني تضاف إلى سلسلة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني.


وشدد  الرشيدي خلال بيانٍ له اليوم، على أن مصر لم تتوان لحظة في دعم القضية الفلسطينية، فكانت ومازالت تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وضرورة أن يعيش في سلام واستقرار يتمتع بحقوقه ويمارس واجباته، بالإضافة إلى أنها توجه مساعداتها الإنسانية والإغاثية إلى أهالي غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتتفاوض مع كافة الأطراف من أجل فرض السلام والاستقرار والسعي نحو حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر لم ولن تقبل بمحاولات التهجير القسري للفلسطينين وتصفية القضية الفلسطينية، بعدما أصبحت غزة خاوية على عروشها، لا يكسوها سوى الخراب والدمار والدماء، ثم وجهت قوات الاحتلال مدافعها وأسلحتها نحو رفح الفلسطينية التي باتت ملاذًا للنازحين والناجين من غزة، ما كشف عن نوايا الاحتلال السيئة.


وطالب الرشيدي بضرورة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعزيز مسار التفاوض بشأن الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، ووقف تمديد الصراع في المنطقة، والعمل على حل القضية الفلسطينية، حلًا نهائيا يضمن حق الفلسطينين في إقامة دولتهم، والعمل على تحقيق السلام والاستقرار .

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