الصحة: تكثيف الخدمات الطبية والتوعوية بالحدائق والمتنزهات في شم النسيم

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الاستعدادات التي تنفذها الوزارة لموسم شم النسيم وعيد الربيع، متابعا أن تم رفع درجة الاستعداد.

أضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، ان هناك أربعة حالات مصابة من أربع محافظات بعد تناول الفسيح الفاسد، مشيرا الى أن الأسماك المملحة الفسيخ يجب أن يتم شراؤه من أماكن مضمونة.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: نفذنا حملات مكبرة في أماكن بيع الأسماك المملحة وأماكن تصنيع هذه الأنواع من الأطعمة، مشيرا إلى أنه تم تكثيف الخدمات الطبية والتوعوية بالحدائق والمتنزهات في شم النسيم.