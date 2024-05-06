مرور مفاجئ لوكيل وزارة الصحة بدمياط على مستشفى الهلال للتأمين الصحي

فاجأ الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط مستشفي الهلال للتأمين الصحي بمرور لمتابعة رفع حالة الاستعداد بالمستشفى وسير العمل و تقديم الخدمة الطبية للمواطنين و الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى و متابعة الانضباط الادارى بالمستشفى.

وقام بتفقد اقسام الطوارىء و الاستقبال و بعض الاقسام الداخلية للتأكد من جاهزية المستشفى لاستقبال اى حالات طارئة و الاطمئنان على توافر الادوية و المستلزمات الطبية بالأقسام.

وتابع تواجد الأطقم الطبية على رأس العمل، وذلك في اطار المتابعة الميدانية لوكيل وزارة الصحة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية على مستوى المحافظة .