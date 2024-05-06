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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تحذر إسرائيل من اجتياح رفح

أرشيفية
أرشيفية

حذرت المملكة العربية السعودية إسرائيل، اليوم الإثنين، من اجتياح مدينة رفح الفلسطينية ضمن حملة دموية وممنهجة لاستهداف كافة مناطق غزة وتهجير مواطنيها نحو المجهول.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، اليوم، إن ذلك في ظل انعدام الملاذات الآمنة بعد الدمار الهائل الذي تسببت به آلة الحرب الإسرائيلية.

وأكدت الوزارة رفض المملكة القاطع لمواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها السافرة لكافة القرارات الدولية الداعية لوقف هذه المجازر، وانتهاكها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون رادع بما يفاقم من الأزمة الإنسانية، ويحدّ من جهود السلام الدولية.

وجددت الوزارة مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل فورا لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المملكة العربية السعودية إسرائيل اجتياح مدينة رفح غزة وزارة الخارجية السعودية

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