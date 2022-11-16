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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أفضل من ألف عدّاء| شاهد.. عجوز صيني يفوز بماراثون ركض والسيجارة في فمه

عجوز صيني
عجوز صيني

التدخين وماراثون الركض جانبان متعاكسان من الطيف الصحي، لكن رجل صيني يبلغ من العمر 50 عامًا جمع الاثنين معًا مما جعله في صدارة مواقع التواصل الاجتماعي لأيام.

انتشرت صور لرجل صيني على نطاق واسع بعد نشرها على موقع Weibo ووفقًا للتقارير، فقد أنهى علبة سجائر كاملة خلال مشاركته في ماراثون قوانجتشو.

وثقت عدة صور من الحدث أن رجل صيني كان يدخن ويشعل السجائر واحدة تلو الأخرى أثناء ركضه إلى جانب المشاركين الآخرين.

والغريب أنه أكمل الماراثون في وقت قياسي، فقد أنهى دورة 26.2 ميل بأكملها في 3 ساعات و 28 دقيقة فقط ليحصل على المركز 574، بل وكان أداؤه أفضل من 926 عداءً، وفقًا للشهادة التي منحها المنظمون.

ووفقًا لتقرير صحيفة LadBible، يُعرف الرجل باسم العم تشين، وقد تم نشر صوره على الإنترنت من قبل المجموعة التي نظمت الماراثون بأكمله.

ليست المرة الأولى 

ومما يثير الدهشة والذهول أنها لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يدخن فيها خلال طريقه في سباق الماراثون.
ذكرت التقارير أن العم تشين شارك في كل من ماراثون قوانغتشو 2018 وماراثون شيامن 2019، وفي كلا الحدثين، أنهى عدة علب سجائر.

 

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