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الدعم من خلال البنك الدولي

قمة المناخ.. التحديات في مواجهة التغيرات المناخية بإفريقيا|فيديو

مؤتمر المناخ cop27
مؤتمر المناخ cop27

شهد المسرح الروماني بالمنطقة الخضراء في مدينة شرم الشيخ ضمن فعاليات قمة المناخ cop27، استمرار عقد جلسات منصة منتدى شباب العالم، من بينها جلسة بعنوان "التحديات في مواجهة التغيرات المناخية بأفريقيا".

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الوظائف الخضراء.. على منصة منتدى شباب العالم في قمة المناخ |فيديو

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"العنف القائم على النوع المجتمعي" بمنصة منتدى شباب العالم في قمة المناخ.. فيديو


وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان « قمة المناخ.. التحديات في مواجهة التغيرات المناخية بإفريقيا ». 


الجلسة تناولت النقاش حول آليات إيجاد التمويل والدعم المادي لقضايا المناخ والعمل على خلق المبادرات لذلك، والحديث حول أهمية تقديم الحلول والمخرجات لوضعها في حيز التنفيذ. 


ناقشت الجلسة احتياج المواطنين في المناطق النائية لتوفير الطعام والماء الذي يستخدم في الزراعة، ومن هذا المنطلق، فإننا نحتاج إلى البحث العلمي في حاات استخدام الطاقات النظيفة والمياه المعاد تدويرها، وذلك من خلال إشراف القطاع الخاص والتعامل مع الباحثين والتعاون بين الجامعات الأفريقية والجامعات على مستوى العالم. 


وفي ختام الجلسة، تناول الحضور بعض الحلول في توفير الدعم المادي للدول الأفريقية في مواجهة التغيرات المناخية، مع توفير العديد من برامج الدعم من خلال البنك الدولي، وكذلك توجيه تلك البرامج للدول النامية مع إدراك ضرورة التعامل مع التحديات من خلال الحلول الجماعية وليست الفردية.

قمة المناخ التغيرات المناخية إفريقيا شرم الشيخ المنطقة الخضراء COP27 منتدى شباب العالم

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