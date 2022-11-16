قمة المناخ.. التحديات في مواجهة التغيرات المناخية بإفريقيا|فيديو

الدعم من خلال البنك الدولي

شهد المسرح الروماني بالمنطقة الخضراء في مدينة شرم الشيخ ضمن فعاليات قمة المناخ cop27، استمرار عقد جلسات منصة منتدى شباب العالم، من بينها جلسة بعنوان "التحديات في مواجهة التغيرات المناخية بأفريقيا".



وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان « قمة المناخ.. التحديات في مواجهة التغيرات المناخية بإفريقيا ».



الجلسة تناولت النقاش حول آليات إيجاد التمويل والدعم المادي لقضايا المناخ والعمل على خلق المبادرات لذلك، والحديث حول أهمية تقديم الحلول والمخرجات لوضعها في حيز التنفيذ.



ناقشت الجلسة احتياج المواطنين في المناطق النائية لتوفير الطعام والماء الذي يستخدم في الزراعة، ومن هذا المنطلق، فإننا نحتاج إلى البحث العلمي في حاات استخدام الطاقات النظيفة والمياه المعاد تدويرها، وذلك من خلال إشراف القطاع الخاص والتعامل مع الباحثين والتعاون بين الجامعات الأفريقية والجامعات على مستوى العالم.



وفي ختام الجلسة، تناول الحضور بعض الحلول في توفير الدعم المادي للدول الأفريقية في مواجهة التغيرات المناخية، مع توفير العديد من برامج الدعم من خلال البنك الدولي، وكذلك توجيه تلك البرامج للدول النامية مع إدراك ضرورة التعامل مع التحديات من خلال الحلول الجماعية وليست الفردية.