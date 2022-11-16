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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا: إطلاق منصة رقمية لخدمات صندوق التكافل الطلابي

جامعة المنيا
جامعة المنيا

قال الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إنه لأول مرة تطلق جامعة المنيا منصة رقمية إلكترونية عبر الإنترنت لخدمات الرعاية لصندوق التكافل الطلابي، قام بتنفيذها وحدة البوابة الإلكترونية بمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، والتي من خلالها يمكن للطلاب التفاعل عليها وتسجل بياناتهم للحصول على خدمات الرعاية المختلفة من خلال حساب سري خاص بكل طالب.

وأشار إلى أن المنصة توفر بيئة إلكترونية تفاعلية للتواصل بين الطلاب ومكاتب رعاية الطلاب بجميع الكليات؛ وتقوم المنصة بإظهار نتيجة الطلاب المستحقين للدعم من صندوق التكافل الطلابي على نفس المنصة إلكترونياً ومن خلال معايير محددة دون تدخل يدوي.

 

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وأوضح "فرحات" بأن المنصة تعد نقطة انطلاقة جديدة للجامعة نحو التحول الرقمي لكل آليات العمل، واستكمال رقمنة كل الخدمات كجزء من استراتيجية الدولة الشاملة والمستدامة رؤية مصر 2030، وخطوة لتحسين بيئة العمل الجامعي والحفاظ علي سرية البيانات للطلاب وتيسير حصولهم على الخدمة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وفي أسرع وقت.

وأوضح الدكتور ياسر الوزيري التعليمات التي يجب اتباعها للتسجيل على المنصة بالدخول على الموقع: https://studentfund.minia.edu.eg، وذلك باختيار الطالب والضغط على تسجيل طلب، وبعدها يقوم بإدخال كود الطالب المسجل أسفل الكارنيه الجامعي، واختيار كلمة سر، يتم بعدها إرسال رسالة بريد إلكتروني للطالب على عنوان البريد الإلكتروني الجامعي الخاص به تحتوي علي كلمة المرور التي يمكنه من خلالها ملء طلب التسجيل الذي يحتوي على بيانات الطالب الأساسية، والتي يجب أن يراعى فيها الدقة عند التسجيل.

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