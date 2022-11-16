محافظ الدقهلية : تعاون مستمر مع النواب لتحقيق مطالب المواطنين

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مع أعضاء البرلمان " النواب والشيوخ" بمحافظة الدقهلية.



وقد أكد " مختار"علي أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع النواب من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.



كما تابع " مختار"خلال اللقاء اليوم لقاءات النواب مع وكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات ومديري العموم بديوان عام المحافظة لمناقشة واستعراض الطلبات والاحتياجات للمواطنين المتعلقة بكافة القطاعات بنطاق المحافظة والمقدمة من خلال نواب البرلمان بالدقهلية.



وأكد المحافظ على أن هناك تكليفات لجميع اعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة للتعاون التام مع أعضاء البرلمان لأننا جميعا شركاء نعمل بكل الجهد لتحقيق مطالب واحتياجات أبناء الدقهلية.

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