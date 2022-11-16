عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: عاصفة ترابية تضرب البلاد غدا وأمطار بعدة مناطق| حالة الطقس

الطقس غدا
الطقس غدا

تشهد حالة الطقس غدا، الخميس، استمرار فرص الأمطار على مختلف أنحاء البلاد، وسط استقرار درجات الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية، يصاحب ذلك أيضا عاصفة ترابية محتملة بعدة مناطق.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإن الطقس غدا، يكون خريفيا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس غدا، مائلا للبرودة على أغلب أنحاء البلاد.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس غدا، تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري أجواءً غائمة جزئيا خلال ساعات النهار، وفي الصباح الباكر يكون هناك شبورة مائية كثيفة على الطرق.

نوة المكنسة تضرب بقوة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 3 أيام

ارتدوا ملابس ثقيلة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين عن حالة الطقس

وتشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية للبلاد، ومناطق أيضا شمال الوجه البحري ووسط سيناء، شبورة مائية صباحا ويكون هناك نشاط رياح غرب مناطق السواحل والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة، يصاحب ذلك أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا بمختلف المناطقف.

أما مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فتشهد خلال الطقس غدا، أمطارا خفيفة على مناطق جنوب محافظة البحر الأحمر، وتحديدا منطقتي حلايب وشلاتين، وتكون الأجواء غائمة جزئيا.

وعن حالة البحرين، يكون البحر الأحمر معتدلا وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر المتوسط يكون خفيفا إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 16 درجة
السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 15 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 20 درجة
شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 11 درجة
جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 11 درجة

الطقس الطقس غدا حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري

بتوقيع رضا حجازي.. ننشر خطاب التعليم للمدارس بشأن حماية الطلاب من الفيروس المخلوي

التردد متاح.. قناة مفتوحة تذيع 28 مباراة في كأس العالم مجانا

الدولار يواصل تراجعه| الأخضر يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

بعد تأجيلها.. الكاف يستقر على موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية |خاص

الحكومة تكشف حقيقة تعليق الدراسة بسبب فيروس المخلوي التنفسي

ترشيحاتنا

نائب مدير عام «الفاو»: ندعم مبادرة مصر للتكيف بقطاع المياه.. ومستعدون للتعاون

موعد مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا

COP27.. توقيع شراكة إستراتيجية بشأن الهيدروجين المتجدد بين الاتحاد الأوروبي ومصر

رفقة زوجها.. شاهد| نيللي كريم بإطلالة جذابة داخل الطائرة

زراعة 600 مليون شجرة.. السعودية تستعرض جهودها في التنوع البيولوجي

250 جنيهًا زيادة .. ارتفاع أسعار القمح بالسوق المحلية |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إطلالة رانيا يوسف الجريئة في مهرجان القاهرة.. صور أثارت الجدل للفنانة

لبلبة: أنا خجولة جدا وكنت بقلد عمتي والضيوف من عمر 3 سنين

اعتزلت الرقص.. جوهرة بلبس محجبات تثير الجدل على السوشيال ميديا

إطلاله جريئة.. نور الزاهد تثير ضجة بظهورها اللافت| شاهد

فيديو

كواليس القبض على عامل النظافة المطرود من كشري التحرير| فيديوجراف

عمرها 14 سنة.. ذهبت لتشتري "حاجة ساقعة" ولم تعد منذ 7 أيام

مفاجأة سارة.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض بعد تراجعها |تغطية خاصة

تراجع قوي في أسعار الدولار عالميا.. والذهب عيار 21 يتجاوز 1250 جنيها (تغطية خاصة)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ