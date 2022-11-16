الأرصاد: عاصفة ترابية تضرب البلاد غدا وأمطار بعدة مناطق| حالة الطقس

تشهد حالة الطقس غدا، الخميس، استمرار فرص الأمطار على مختلف أنحاء البلاد، وسط استقرار درجات الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية، يصاحب ذلك أيضا عاصفة ترابية محتملة بعدة مناطق.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإن الطقس غدا، يكون خريفيا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس غدا، مائلا للبرودة على أغلب أنحاء البلاد.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس غدا، تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري أجواءً غائمة جزئيا خلال ساعات النهار، وفي الصباح الباكر يكون هناك شبورة مائية كثيفة على الطرق.

وتشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية للبلاد، ومناطق أيضا شمال الوجه البحري ووسط سيناء، شبورة مائية صباحا ويكون هناك نشاط رياح غرب مناطق السواحل والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة، يصاحب ذلك أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا بمختلف المناطقف.

أما مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فتشهد خلال الطقس غدا، أمطارا خفيفة على مناطق جنوب محافظة البحر الأحمر، وتحديدا منطقتي حلايب وشلاتين، وتكون الأجواء غائمة جزئيا.

وعن حالة البحرين، يكون البحر الأحمر معتدلا وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر المتوسط يكون خفيفا إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 15 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 20 درجة

شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 11 درجة