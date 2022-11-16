عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يجري حوارا مجتمعيا مع أهالي قرى طامية للوقوف على مطالبهم

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حواراً مجتمعياً مع أهالي قرى ومركز طامية، بمقر الوحدة المحلية بقرية كفر محفوظ، ضمن الاستعدادات لانطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتى تضم قرى مركزي طامية والفيوم، والمزمع البدء فيها بداية عام 2023، للوقوف على المطالب والاحتياجات الفعلية لأهالي القرى المستهدفة لوضعها في خطط التطوير المزمع تنفيذها.

خطط التطوير بالمحافظة

محافظ الفيوم أثناء اللقاء

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائب محسن أبو سمنة عضو مجلس النواب، وياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والدكتورعماد عادل عبدالعاطي المدير التنفيذي لمؤسسة "حياة كريمة" بالفيوم، وسارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء القطاعات، وكافة الجهات المعنية بوضع خطط التطوير بالمحافظة ، وممثلي دار الهندسة المشرفة على تنفيذ المشروعات، وحشد من أهالي مركز وقرى طامية.

التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

أحد الاهالى يعرض احتياج قريته 

في بداية اللقاء، قدم محافظ الفيوم، الشكر لأهالي مركز وقرى طامية، ومسئولي مؤسسة "حياة كريمة"، مؤكداً أن مطالب أهالي القرى الأكثر احتياجاً تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما ثمن دور وزارات المالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في جعل المواطن شريكاً أساسياً في وضع رؤيته لخطط التطوير بناءً على الاحتياجات الفعلية، من خلال تطبيق النموذج المصري من الموازنة التشاركية لأول مرة بمحافظة الفيوم .

 

القرى المستهدفة بمركز طامية للتطوير      


وأشار المحافظ، إلى أن القرى المستهدفة بمركز طامية للتطوير، من خلال المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تشمل 10 وحدات محلية بالقرى الأم، بجانب القرى التابعة وتوابع توابعها من عزب ونجوع، بما يشعر المواطن بجودة الخدمات المقدمة، ودخول خدمات جديدة لم تكن موجودة من ذي قبل، لافتاً إلى أن الحوار المجتمعي عبارة عن منهج عمل للاستماع للمواطن ووضعه شريكاً أساسياً في عرض رؤيته لوضع الخطط الخدمية وتوفيقها مع الخطط الاستثمارية تبعاً للمطالب والاحتياجات الفعلية، مضيفاً أن القطاعات التنفيذية بالمحافظة ترسم مستهدفات أكبر من مستهدفات المواطنين بناءً على الرؤية العلمية والاحتياجات الفعلية .

 

محافظ الفيوم: تنفيذ مشروعات الري الحديث لزيادة الإنتاج والحفاظ على خصوبة التربة

 

محافظ الفيوم يفتتح أعمال المرحلة الأولى لرفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى العام

1e8b3456-9186-46b9-9a6a-7836c5d11334
1e8b3456-9186-46b9-9a6a-7836c5d11334
6c8bd71d-bfc2-4a22-9143-f107823752dc
6c8bd71d-bfc2-4a22-9143-f107823752dc
7be21778-96f8-47d6-9938-502e2ef05b5e
7be21778-96f8-47d6-9938-502e2ef05b5e
557fda32-1094-43a4-b0fa-344844b0555a
557fda32-1094-43a4-b0fa-344844b0555a
1109c7b0-3d3c-4f07-9f95-d68556959fe2
1109c7b0-3d3c-4f07-9f95-d68556959fe2
59316ff3-0ff3-45c6-8193-cbbbb4e16f59
59316ff3-0ff3-45c6-8193-cbbbb4e16f59
66585ca7-0f38-4338-b65d-5e3b0594c77b
66585ca7-0f38-4338-b65d-5e3b0594c77b
451082e8-b4f7-47f1-9dc9-9596a99693e9
451082e8-b4f7-47f1-9dc9-9596a99693e9
a88d8627-921b-46f4-9a89-2fb36ac9aa60
a88d8627-921b-46f4-9a89-2fb36ac9aa60
a0767001-810f-47fa-ac60-07b8746b082d
a0767001-810f-47fa-ac60-07b8746b082d
aab7331c-1e24-4bde-9210-4c846aadb3f3
aab7331c-1e24-4bde-9210-4c846aadb3f3
b275e689-bd04-49f5-a202-9c5b9038cf4f
b275e689-bd04-49f5-a202-9c5b9038cf4f
bedf00b2-8942-42cd-96a2-4fb24fe45bc7
bedf00b2-8942-42cd-96a2-4fb24fe45bc7
d8735694-50cc-42b6-a066-6bd7ee07399a
d8735694-50cc-42b6-a066-6bd7ee07399a
f54e9708-c5de-4478-867b-d1229b0d38bc
f54e9708-c5de-4478-867b-d1229b0d38bc
الفيوم اخبار الفيوم مركز طامية محافظ الفيوم احتياجات القرى المبادرة الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عزل الطلاب| قرارات مهمة في التعليم بشأن الفيروس المخلوي التنفسي

بعد إقرار الرئيس زيادة أجور الموظفين .. فئات مستحقة لحافز الـ200 جنيه

بعد قرار الحكومة.. تشريع مفاجئ للمقبلين على الزواج

التردد متاح.. قناة مفتوحة تذيع 28 مباراة في كأس العالم مجانا

بتوقيع رضا حجازي.. ننشر خطاب التعليم للمدارس بشأن حماية الطلاب من الفيروس المخلوي

الصحة العالمية تحذر من فيروس خطير هذا الشتاء.. تفاصيل

كله ستات.. عقد زواج تونسي يثير ضجة على السوشيال ميديا في مصر

بتكليف من الخطيب | تطور جديد في أزمة كهربا

ترشيحاتنا

وزير الري: تنفيذ مشروعات للتكيف المناخي في أفريقيا بقطاع المياه

قطر تستعين بجماهير من العمالة الوافدة في المونديال مقابل أموال.. ما الحقيقة؟

اتحاد المستثمرين: تشكيل الأعلى للاستثمار سيجذب أموالًا خارجية

هل تعود تدابير كورونا من جديد..الفيروس المخلوي الجديد يثير القلق|وتحذيرات برلمانية بشأنه

7.5% زيادة خلال أسبوع واحد.. أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية

ليفاندوفسكي بديلاً .. تشكيل بولندا أمام تشيلي ودياً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار والمصري.. سعر فستان مايان السيد في عيد ميلادها

تصدرت التريند.. شاهد| إطلالات شمس الكويتية بعد إعلان العمل مع خالد يوسف

مستمره في الإثارة.. ميريهان حسين بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

فستان جريء.. هنا الزاهد تستعرض أنوثتها بصورة جديدة | شاهد

فيديو

تحديد سعر أرز التموين والسوق الحر وقرارات صارمة للسيطرة عليه ..فيديو

كواليس القبض على عامل النظافة المطرود من كشري التحرير| فيديوجراف

عمرها 14 سنة.. ذهبت لتشتري "حاجة ساقعة" ولم تعد منذ 7 أيام

مفاجأة سارة.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض بعد تراجعها |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ