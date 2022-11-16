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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بتكلفة 1,7 مليار جنيه.. الري تواجه الأمطار بـ1400منشأة للحماية

صدى البلد

تستعد وزارة الموارد المائية والري لموسم الأمطار وتتخذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الفترة.

إجراءات مواجهة الأمطار 

ومن أهم إجراءات المواجهة رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة المعنية ، وتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف ، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة ، مع استمرار المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المياه.

وقد قامت الوزارة بتنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات ، حيث تم إنشاء ١٤٠٠ منشأة للحماية منها ٤٥٠ عملا فى جنوب سيناء بتكلفة تصل الى ١.٧٠ مليار جنيه .


ويجرى حاليا الإعداد لطرح عدد من الأعمال للحماية من اخطار السيول بجنوب سيناء وهى عملية إستكمال حماية وادى بعبع بابو رديس وعملية حماية منطقة تال بأبو زنيمة وعملية إنشاء بحيرة بمدينة الطور وأعمال حماية منطقة الرحبة ونفوس والجزيرة بمدينة ابو رديس.

جدير بالذكر أن أعمال الحماية تهدف لحماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الإستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه.

وعن ذلك قال المهندس محمد غانم، متحدث وزارة الموارد المائية والري أن الوزارة تتخذ إجراءات متعددة للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة تنقسم إلى إجراءات بعيدة المدى وإجراءات موسمية واجراءات إستباقية.

وأضاف غانم ل"صدى البلد" إن هناك إجراءات بعيدة المدى لتنفيذ مشروعات فى مجال الحماية من أخطار السيول ، حيث تم إنشاء ١٤٠٠ منشأ للحماية بمختلف المحافظات ، والتى تهدف لتوفير الحماية اللازمة من أخطار السيول للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط إتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى وشحن الخزان الجوفى.

وأشار متحدث الري إلى أن الإجراءات الموسمية تتمثل فى المرور الدورى على مخرات السيول بمحافظات الوجه القبلى والبحر الاحمر وشمال وجنوب سيناء ومطروح ، والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجرى هذه المخرات وإزالتها ، نظرا لضرورة الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمام هذه العوائق ، الأمر الذى يؤدى لإرتفاع منسوب المياه بالمخر ، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به ، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

ونوه أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع الامطار قبل حدوثها بـ ٧٢ ساعة ، ونشر هذا التنبؤ بشكل فورى على كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لإتخاذ الاجراءات الاستباقية المناسبة.

الامطار السيول جنوب سيناء مياه السيول التنبؤ بالفيضان

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