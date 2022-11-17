أقل سعر دولار في البنوك اليوم 17-11-2022

بلغ أقل سعر دولار في البنوك اليوم الخميس الموافق 17-11-2022؛ ليسجل 24.38 جنيه للشراء و 24.48 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد".

واستقر سعر دولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص و الحكومة في التي من بينها معظم البنوك التي تعمل في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 17-11-2022، بعد أن شهد زيادة أمس بقيمة 5 قروش.

سعر البنك المركزي



واعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار لديه إلي 24.42 جنيه للشراء و 24.5 جنيه للبيع.

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار إلي 24.46 جنيه للشراء و 24.51 جنيه للبيع في عددا من بنوك القطاع الخاص منها " مصرف أبوظبي الاسلامي، ميد بنك، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، فيصل الاسلامي".



وصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك العربي الإفريقي الدولي إلي 24.4 جنيه للشراء و 24.48 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.41 جنيه للشراء و 24.51 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، بلوم،كريدي أجريكول، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر"

متوسط السعر



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.43 جنيه للشراء و 24.48 جنيه للبيع ف بنوك " الأهلي المتحد، البنك التجاري الدولي CIB،الكويت الوطني"



بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.44 جنيه للشراء و 24.51 جنيه للبيع في بنك الاسكندرية

مؤشر للجنيه

وعلق محللون ماليون علي لجوء البنك المركزي المصري إلي اصدار مؤشر للجنيه المصري مقابل العملات الأخري والذهب يعتبر ربطا للعملة المحلية بسلة من العملات الأخري لتعزيز موقف الجنيه في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وذكر المحللون أن ذلك المؤشر يستهدف بصورة أشمل الاحتفاظ بالقيمة الحقيقية للعملة المحلية وعدم تعرضها للتذبذب، وهو ما يعني وضع آليات أكثر مرونة لدعم حركة التجارة وانتقال البضائع بما لا يضغط علي العملة الأجنبية أو يسهم في استنفاذ الاحتياطي النقدي



ارتفاع معدلات التضخم

أظهرت تقارير مصرفية ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلي 3% بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة بلغت 0.9% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة لزيادته بنسبة 1.4% عن سبتمبر السابق له

ووصلت معدلات التضخم السنوية إلي نسب مرتفعة بلغت 19% بنهاية الشهر الماضي وبزيادة بلغت 1% عن سبتمبر السابق له إذ وصل لنحو 18%.

طباعة النقود

وكشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري عن وصول حجم اصدار النقود إلي 867.1 مليار جنيه خلال الشهور الـ 4 شهور الأخيرة، ليصل حجم طباعة فئة الـ200 جنيه لنحو 563.5 مليار جنيه في يوليو السابق .

وبلغ حجم طباعة فئة 100 جنيه نحو 243,9 مليار جنيه وكذلك اصدار عملة الـ50 جنيه بقيمة 35,715 مليار جنيه .

الاحتياطي النقدي

وفي وقت سابق اعلن البنك المركزي المصري عن وصول الإحتياطي النقدي بنهاية أكتوبر إلي 33.411 مليار دولار بزيادة سجلت 211 مليون دولار عن الشهر السابق له.

واعلن الحكومة القطرية عن إيداعها مبلغ مليار دولار لدي البنك المركزي المصري من قبل الصندوق السيادي القطري وهو ما يدعم الاحتياطي النقدي للبلاد.