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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 6-11-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

أظهر  سعر الدولار مقابل الجنيه  استقرارا في بداية تعاملات  اليوم الأحد الموافق 6-11-2022، بعد أن ارتفع أمس  بمعدل1.17 جنيه علي مستوي البنوك العاملة بمصر.


وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 24.2 جنيه للشراء و 24.29 جنيه للبيع. 


ووصل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 24.1 جنيه للشراء و 4.2 جنيه للبيع في بنك البركة


وبلغ ثاني أقل سعر لـ الدولار نحو 24.15 جنيه للشراء و 24.25 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد،الأهلي المصري ، مصر، قطر الوطني الأهلي QNB".


وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.18 جنيه للشراء و 24.28 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.


ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.2 جنيه للشراء و 24.3 جنيه للبيع في بنوك "HSBC، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، الاستثمار العربي، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس، العقاري المصري العربي، ميد بنك، كريدي أجريكول"


وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.21 جنيه للشراء و 24.32 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي.


وسجل ثاني أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 24.22 جنيه للشراء و 24.3 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.


وبلغ أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه في مصر أبوظبي الإسلامي نحو 24.25 جنيه للشراء و 24.3 جنيه للبيع.

قرارات البنك المركزي


وخلال الخميس الماضي، أصدر البنك المركزي المصري،  السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها  والتي تتم عن طريق البنك نفسه مع التأكيد علي إمكانية القيام بنفس العمليات مع البنوك المحلية فقط.

وذكر البنك المركزي أنه بشأن عمليات أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصري فقد قرر  السماح للبنوك باجراء عمليات الصرف الآجل للعملاء من الشركات

وأشترط البنك أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء عن أي من العمليات التجارية، التي تتم عن طريق البنك نفسه بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية و مستندات التحصيل و تسهيلات الموردين و تحويل أرباح المساهمين الأجانب للخارج محددة التاريخ.

وتضمن القرار عمليات التحصيل  التصدير السلعي والخدمي الواردة  لعملاء البنك بشرط حصول البنك علي ما يثبت أن العملية تجارية  مع ضرورة أن يتم مراعاة عدن السماح للعملاء القيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

وجاء بالخطاب المرسل من محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله إلي رؤساء البنوك، أنه يتم السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجل من البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.

ارتفاع الإحتياطي

وزاد الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية الشهر الماضي بمقدار 211 مليون دولار ليصل إجمالي الإحتياطي بنهاية أكتور الماضي نحو 33.411 مليار دولار.

زيادة الدولار

وعلق الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية،أن زيادة سعر الدولار بسبب ارتفاع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وقلة مصادر العملة الصعبة، موضحا أن ضبط سعر الدولار يتطلب تقليل فاتورة الإستيراد  قدر المستطاع .

أشار إلي أن البنك المركزي المصري اعلن عن اتباع آلية المشتقات من العملات الأجنبية و تحديد مؤشر للجنيه المصري مقابل العملات الأخري و الذهب،معتبرا أن استخدام عملات أخرى في الاستيراد بعيدا عن الدولار، والاتفاق مع الصين و روسيا بالتبادل التجاري بالعملة المحلية وتطبيق نظام ميرا الروسي لتقليل الضغط على الدولار.

 

 

 

 

 

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