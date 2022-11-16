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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة تكشف أسعار تحاليل الزواج وحقيقة منعه بدونها

صدى البلد

كشف حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة منع الزواج دون إجراء التحاليل الجديدة، قائلا: الزواج ليس قرار الدولة، ولكن الدولة تعمل على نشر الوعي فيما يخص الأضرار الصحية المترتبة على زواج الأقارب.

وأضاف "حسام عبد الغفار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن أسعار التحاليل المقصودة غير مكلفة، فهي قد لا تتخطى الـ200 جنيه، متابعا: الدولة وفرت 300 مركز خاص لإجراء التحاليل وفحوصات ما قبل الزواج.

واسترسل:  قرار الحكومة جديد من حيث الاستجابة إلى الدراسة العلمية التي تقوم بها الدولة المصرية، لا سيما برنامج مودة المتعلقة ببحث المشاكل التي تنتج بين المتزوجين.

الصحة وزارة الصحة حسام عبد الغفار الشباب المقبلين على الزواج اخبار التوك شو

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