طقس الخليج.. أمطار رعدية ورياح مصحوبة بأتربة في السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي حالة الطقس في المملكة، اليوم الخميس، هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، على أجزاء من 6 مناطق.

وأوضح مركز الأرصاد أن الحالة الجوية السابقة تشمل أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأضاف مركز الأرصاد أن السماء ستكون غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ذكر مركز الأرصاد أنها شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

فيما يكون ارتفاع الموج بالبحر الأحمر، من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فتكون حركة الرياح السطحية جنوبية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع, وحالة البحر خفيف الموج.