غدا.. عرض عسكري بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان

مع احتفالات سلطنة عُمان بالعيد الوطني الـ52 المجيد، تلألأت مسقط أمس بألوان الإضاءة المصاحبة لزينة العيد الوطني؛ وذلك في شارع السلطان قابوس، لتنشر البهجة ويمتلئ بالفخر قلب كل عماني، وتضيء أنوار نوفمبر ومعها تتوهج مشاعر الانتماء والولاء، وتجديد الولاء والعرفان.

ويشهد السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان يوم الجمعة القادم العرض العسكري الذي سيُقام على ميدان النصر بمحافظة ظفار، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الثاني والخمسين المجيد.

وتُشارك في العرض العسكري وحدات رمزية تمثل الجيش السُّلطاني العُماني، وسلاح الجو السُّلطاني العُماني، والبحرية السُّلطانية العُمانية، والحرس السُّلطاني العُماني، وقوة السُّلطان الخاصة، وشرطة عُمان السُّلطانية، وشؤون البلاط السُّلطاني، بالإضافة إلى فرق الموسيقى العسكرية المشتركة والراكبة وبمشاركة قوات الفرق.