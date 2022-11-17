محمد صلاح يصل إلى مقر حفل جوائز جلوب سوكر.. صورة

وصل نجم منتخب مصر محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى حفل جوائز جلوب سوكر لتوزيع جوائز الأفضل في العالم 2022، بمدينة دبي الإماراتية.

ونشر أحمد شوبير صورة للفرعون المصري على فيسبوك وكتب "وصول محمد صلاح لحفل جلوب سوكر. 📸"

وينافس النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، كلا من كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، وإيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب في العالم 2022.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، الخميس، سفر محمد صلاح إلى دبي، لحضور حفل جوائز جلوب سوكر، للأفضل في العالم 2022.

ومن المعروف أن محمد صلاح لا يحضر حفلات الجوائز التي لا يحصد فيها أي جائزة، حيث حدث ذلك في حفل جوائز أمم إفريقيا آخر نسختين، وحفل جائزة الكرة الذهبية 2022.