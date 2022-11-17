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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير cop28 بالإمارات: عازمون على إحراز تقدم حقيقي في ملف المناخ

مدير كوب 28 بالإمارات
مدير كوب 28 بالإمارات

وجه السفير ماجد السويدي المدير العام لمؤتمر الأطراف الـ 28  للمناخ بالإمارات، الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على استضافة قمة المناخ كوب 27 .

 

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محمود محيي الدين: قمة المناخ بشرم الشيخ شهدت مبادرات غير مسبوقة

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فتاة مصرية تشارك برسم لوحة جدارية في مؤتمر المناخ Cop27

وقال ماجد السويدي  في كلمته في فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ :"  التقدم الذي  أحرزناه في كوب 27 يأتي نتيجة التزامنا بتعزيز استجابتنا لتغير المناخ ".

 

وأضاف ماجد السويدي:"  نبدأ مسارنا نحو مؤتمر المناخ بالإمارات والطريق يتطلب العمل  الجاد، ونحن عازمون على إحراز تقدم حقيقي في قمة المناخ  بالإمارات".

 

 وتابع ماجد السويدي:" نحتاج أن نكون  صادقين  للعمل على مواطن التقصير، والعمل على حلها في ملف التغير المناخي ونحتاج إلى توافق  حول تمويل المناخ كي تتدفق التمويلات  للدول النامية التي تتأثر بالتغيرات المناخية".

 

وأكمل ماجد السويدي:" يجب زيادة دعم  عملية التكيف مع التغيرات المناخية، ونحتاج إلى ايجاد سبيل في ملف الخسائر والأضرار ".

المناخ قمة المناخ الامارات شرم الشيخ اخبار التوك شو

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