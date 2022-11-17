مدير cop28 بالإمارات: عازمون على إحراز تقدم حقيقي في ملف المناخ

وجه السفير ماجد السويدي المدير العام لمؤتمر الأطراف الـ 28 للمناخ بالإمارات، الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على استضافة قمة المناخ كوب 27 .

وقال ماجد السويدي في كلمته في فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ :" التقدم الذي أحرزناه في كوب 27 يأتي نتيجة التزامنا بتعزيز استجابتنا لتغير المناخ ".

وأضاف ماجد السويدي:" نبدأ مسارنا نحو مؤتمر المناخ بالإمارات والطريق يتطلب العمل الجاد، ونحن عازمون على إحراز تقدم حقيقي في قمة المناخ بالإمارات".

وتابع ماجد السويدي:" نحتاج أن نكون صادقين للعمل على مواطن التقصير، والعمل على حلها في ملف التغير المناخي ونحتاج إلى توافق حول تمويل المناخ كي تتدفق التمويلات للدول النامية التي تتأثر بالتغيرات المناخية".

وأكمل ماجد السويدي:" يجب زيادة دعم عملية التكيف مع التغيرات المناخية، ونحتاج إلى ايجاد سبيل في ملف الخسائر والأضرار ".