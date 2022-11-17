عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فتاة مصرية تشارك برسم لوحة جدارية في مؤتمر المناخ Cop27

فتاة مصرية تشارك
فتاة مصرية تشارك برسم لوحة جدارية في مؤتمر المناخ Cop27

مؤتمر المناخ Cop27 بمدينة شرم الشيخ.. في بهو إحدى القاعات داخل المركز الدولي للمؤتمرات -وتحديدا أمام جناح الأمم المتحدة للأطفال والشباب- جلست الشابة المصرية المتطوعة بسنت بدر، تشارك برسم لوحة جدارية «جرافيتي» على أحد جدران الجناح.

وقالت بسنت بدر، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها متطوعة مصرية جاءت من أجل المشاركة بجهودها في مؤتمر المناخ Cop27 بمدينة شرم الشيخ المصرية، وحرصت على المشاركة في رسم وتلوين هذه اللوحة الجدارية.

وتابعت بسنت بدر، أنها لم تدرس بكلية الفنون الجميلة، ولكن حبها وشغفها للرسم جعلها تنجذب لمثل هذه الأعمال الفنية في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

 

قمة المناخ

انطلقت يوم الأحد 6 نوفمبر، رسميا في مدينة شرم الشيخ، فعاليات المؤتمر العالمي قمة المناخ cop27، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بحضور تمثيل من 197 دولة وأكثر من 120 قائدا وزعيما ومسئولا ورئيسا.

وشهدت فعاليات اليوم، الأول لقمة المناخ cop27، جلسة الافتتاح الإجرائي لمؤتمر المناخ رقم cop27، التي ألقي خلالها ألوك شارما رئيس COP26 كلمة، يعقبها مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ السفير سامح شكري من رئيس COP26.

وألقي وزير الخارجية سامح شكري، بيان خلال  فعاليات اليوم، باعتباره رئيس COP26، يعقبها أيضا بيان سيمون ستيل ، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبيان من هوسونج لي ، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ويحظى مؤتمر قمة المناخ cop27 باهتمام بالغ من جميع دول العالم في الوقت الحالي ومن المفترض أن يحضره أكثر من 100 رئيس دولة من كل أنحاء العالم، على رأسهم رئيس الولايات المتحدة جو بايدن.

ويتيح مؤتمر المناخ COP27 الفرصة للنظر في أثر تغيرات المناخ بقارة إفريقيا، وقضية المياه على رأس أولويات أجندة المؤتمر.

وتنظم مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي يدعى (مؤتمر قمة المناخ COP 27) بمدينة شرم الشيخ.

ويتيح المؤتمر أيضا الفرصة للدول لإقرار آليات الوفاء بالتزاماتها، وعملية نقل التمويل والموارد من الدول الغنية إلى الدول الأفقر، ومشاركة آخر بحوث التغير المناخي، وبذلك يركز المؤتمر على الاهتمام العالمي بأزمة المناخ والمسئولية عنها، مما يخلق ضغطا على الدول للاضطلاع بالتزامات جديدة أو على الأقل لعب دور بناء في المفاوضات.

ومن المنتظر أن ينعكس مؤتمر المناخ على مصر بمكاسب على المستويات المحلية والدولية والبيئية والاقتصادية والسياسية، من خلال جذب الاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية، والترويج السياحى، والترويج للمنتجات المصرية.

وعلى هذا الأساس شكلت الدولة المصرية لجنة من عشر وزارات برئاسة رئيس الوزراء لتنظيم هذا الحدث المهم وينبثق من هذه اللجنة الرئيسية ثلاث لجان فرعية وهي اللجنة السياسية، واللجنة التنظيمية، واللجنة المالية. 

فتاة مصرية تشارك برسم لوحة جدارية في مؤتمر المناخ Cop27
فتاة مصرية تشارك برسم لوحة جدارية في مؤتمر المناخ Cop27
فتاة مصرية تشارك برسم لوحة جدارية في مؤتمر المناخ Cop27
فتاة مصرية تشارك برسم لوحة جدارية في مؤتمر المناخ Cop27
فتاة مصرية تشارك برسم لوحة جدارية في مؤتمر المناخ Cop27
فتاة مصرية تشارك برسم لوحة جدارية في مؤتمر المناخ Cop27
فتاة مصرية تشارك برسم لوحة جدارية في مؤتمر المناخ Cop27
فتاة مصرية تشارك برسم لوحة جدارية في مؤتمر المناخ Cop27
فتاة مصرية تشارك برسم لوحة جدارية في مؤتمر المناخ Cop27
فتاة مصرية تشارك برسم لوحة جدارية في مؤتمر المناخ Cop27
المناخ مؤتمر المناخ COP27 قمة المناخ مؤتمر المناخ COP27

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة البطاقة.. كيف تحصل على 11 ألف جنيه شهريا من بنك ناصر

إجابة طالب عن سؤال بالامتحان تثير الجدل على مواقع التواصل .. تفاصيل

امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المدارس .. قرارات نهائية بشأنها

10 جنيهات للجرام.. ارتفاع الذهب بشكل كبير وهذا سعر عيار 21

كيلو الأرز بـ 10 جنيهات ونصف فقط.. من أين تحصل عليه؟

تحرك جديد من البرلمان بسبب استمرار الدراسة مع انتشار الفيروس المخلوي

قبل الإعلان الرسمي .. تسريبات : محمد صلاح أفضل لاعب في العالم 2022

متفوقًا على صلاح.. بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم بـ جلوب سوكر

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| تفاصيل عمل شمس الكويتية مع خالد يوسف.. إطلالات النجوم الغريبة.. بروفات حفلات موسم الرياض

إطلالات غريبة للنجوم| عمرو دياب يظهر بالحلق مرتين.. ويجز يرتدي بدلة فطوطة

قصة اعتزال فردوس حسن للفن قبل سنوات من وفاتها.. نوستالجيا

ايش تتوقعون.. شمس الكويتية تكشف تفاصيل عملها الضخم مع خالد يوسف

قصة وفاة نجوى سالم بـ مرض نفسي وتحولها للإسلام.. نوستالجيا

نوال الكويتية تؤدي بروفتها الأولى استعدادا لحفل بموسم الرياض غدا.. شاهد

فقد النوم.. حكاية صدمة عاشها عبد المنعم إبراهيم لوفاة زوجته| نوستالجيا

قصة اعتزال هاجر حمدي وبنائها لـ مسجد قبل وفاتها.. نوستالجيا

ترشيحاتنا

العراق.. انفجار أنابيب وانهيار مبنى و15 جريحا ماذا يحدث بالسليمانية؟

جنرال فرنسي يكشف عن خطأ فادح لـ زيلينسكي

صورة عجيبة..صور لسحابة غبار ضخمة على شكل ساعة رملية حول نجم

سقوط الصواريخ.. إعلان عاجل من رئيس بولندا بشأن أوكرانيا

مخاطر تهدد وجود دول| دعوة عاجلة من وزير التنمية المحلية في قمة المناخ

محيي الدين: العالم لا يتحمل المزيد من التعقيدات في ملف التمويل المناخي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات صاخبة.. ليلى علوي تثير الجدل على الريد كاربت

أقوى مضاد للالتهاب.. كوب من هذا الشاي مرة واحدة يوميا

مشروب شائع مرتبط بخطر الإصابة بالتهاب المفاصل.. تعرف عليه

قوام ممشوق.. يسرا اللوزي تثير ضجة بظهورها على السجادة الحمراء

فيديو

فرصة .. شروط ومواعيد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ودار مصر وجنه

يصيب بالكسل والخمول .. جائحة جديدة تضرب فرنسا

فتاتان تخسران حياتهما بسبب عملية اللوز والثالثة في غيبوبة.. تفاصيل

حل لغز اختفاء الأرز وانخفاض أسعاره قريبا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ