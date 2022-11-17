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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد ميري: قمة المناخ الأهم عالميا.. ومصر أثبتت أنها دولة كبيرة.. فيديو

الإعلامي خالد ميري
الإعلامي خالد ميري

أكد الإعلامي خالد ميري، أن مصر خلال الأسبوعين الماضيين، أثبتت أنها دولة كبيرة، وأنها تتجه نحو الجمهورية الجديدة.

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وقال خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، “ أن مدينة شرم الشيخ، كانت كعروسة تزينت لاستقبال قادة العالم، مؤكدا أن قمة المناخ الحالية من أهم قمم العالم. 

 

وتابع مقدم برنامج “كلمة السر”، أن هناك مشاركة من 40 ألف شخص على مستوى العالم، إضافة إلى مشاركة من 4 آلاف صحفي، قاموا بتغطية الحدث.

 

دعم الدول المتضررة

وأشار خالد ميري إلى أن مؤتمر المناخ الحالي، سينقل العالم من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ والجدية لدعم الدول المتضررة من التغيرات المناخية. 

خالد ميري التغيرات المناخية مدينة شرم الشيخ كلمة السر مصر

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