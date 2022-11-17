استشاري مناعة: الفيروس المخلوي ينشط في هذه الفترة.. وخطورته شديدة على الرضع

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن الفيروس التنفسي المخلوي المنتشر الآونة الأخيرة ليس جديدا، موضحا أن وجود ضجة حول الفيروس هذا العام يرجع إلى أن الأعوام الثلاثة الماضية كان هناك اهتمام بالإجراءات الاحترازية بسبب وجود فيروس كورونا.

وأشار الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أنه مع ضعف فيروس كورونا وتراجع الاهتمام بارتداء الكمامة انتشر الفيروس المخلوي بشدة، وحدث نوع من اللبس بين المواطنين بسبب تشابه أعراض الإصابة بين فيروس كورونا والمخلوي التنفسي، والأنفلونزا الموسمية.

ولفت إلى أن خطورة الفيروس المخلوي التنفسي على الرضع شديدة، ولكن في الأغلب أعراضه تكون متوسطة، موضحا أنه يضرب كافة الفئات العمرية ولكنه في الكبار أعراضه أخف، محذرا من تقبيل الرضع، وتوجه الطفل المصاب للمدرسة.

وأوضح أن الفيروس التنفسي المخلوي ليس وباء وإنما عدوى عادية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية يحد من انتشار العدوى، منوها بأن الفيروس المخلوي التنفسي ينشط من بداية شهر نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر.