الكيلاني: تفاجأت بقرار اختياري لمنصب وزيرة الثقافة.. والشائعة تستوجب التكذيب والتوعية.. فيديو

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن الشائعة نوع من أنواع الحروب التي تستوجب تكذيبا وتوعية مستمرة وهو ما يقوم به الإعلام المصري.

وقالت الكيلاني، خلال لقائها ببرنامج “كلمة السر"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، إنها تفاجأت بقرار اختياري لمنصب وزيرة الثقافة، مؤكدة أنه لدينا قوانين لا تتناسب مع الفترة الزمنية الحالية ولذلك كنا نحتاج إلى تغييرها.



وتابعت الوزيرة أن الكتاب الورقي له مكانة خاصة ولا يمكن استبداله بالنشر الإلكتروني ووقف الطباعة.



الاحتفاظ بوقت كاف للأسرة

وأشارت نيفين الكيلاني إلى أن الوزارة تستحوذ على النصيب الأكبر من وقتي مع الاحتفاظ بوقت كاف للأسرة.