جناح وزارة الثقافة بالمنطقة الخضراء.. كل المعروضات صديقة للبيئة

قامت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الخميس، بزيارة جناح وزارة الثقافة بالمنطقة الخضراء، للحرف التقليدية والتراثية، المشارك بقمة المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



واستمع المحافظ إلى شرح العارضين من مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، كذلك من العارضين المشاركين بالجناح من محافظات مصر، حول طرق إنتاج الحرف، والخامات المستخدمة، وآليات العمل ليخرج المنتج النهائي بهذا الشكل المشرف لمصر.



وأوضحت وزيرة الثقافة خلال الزيارة، أن كل المنتجات التي تعرض بجناح وزارة الثقافة، صديقة للبيئة، حيث استخدمت مواد لا تسبب انبعاثات حرارية، كما أن تلك الخامات يمكن إعادة تدويرها مرة أخرى، مشيرة إلى أن من أهداف قمة المناخ، تعميق الوعي بثقافة العمل علي الحد من التغيرات المناخية، واستخدام مواد صديقة للبيئة، مؤكدة أن دور وزارة الثقافة يتجلى من خلال جناحها خلال قمة المناخ، في توضيح هذا الدور لضيوف مصر بقمة المناخ بشرم الشيخ.